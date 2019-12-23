درجات الحرارة اليوم الاثنين 23/12/2019 في مصر والدول العربية

Advertisements

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن متوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار غربًا في نهاية الفترة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.

Advertisements

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بالقاهرة والمحافظات، وعدد من الدول والعواصم.

درجات الحرارة اليوم الاثنين بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 11 20

شبين الكوم 10 20

طنطا 11 20

دمنهور 11 20

الإسكندرية 14 20

بلطيم 13 21

مطروح 10 21

السلوم 10 21

سيوة 10 20

بورسعيد 16 21

دمياط 14 21

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 11 22

السويس 12 22

العريش 10 21

رفح 09 20

رأس سدر 11 20

نخل – 01 23

نويبع 15 24

طابا 13 23

كاترين – 02 20

الطور 10 24

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 14 25

الفيوم 10 21

بني سويف 10 21

المنيا 08 21

أسيوط 06 21

سوهاج 09 22

قنا 09 22

الأقصر 08 23

أسوان 08 24

أبو سمبل 10 23

الوادي الجديد 05 22

شلاتين 19 27

أبو رماد 20 26

حلايب 20 25

رأس حدربة 21 25

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 30

المدينة 14 27

الرياض 06 20

المنامة 16 20

أبو ظبي 16 25

الدوحة 17 22

الكويت 06 20

دمشق 02 16

بيروت 16 21

عمان 06 18

القدس 09 17

غزة 12 20

بغداد 06 18

مسقط 18 24

صنعاء 04 22

الخرطوم 17 33

طرابلس 13 20

تونس 12 18

الجزائر 09 17

الرباط 10 22

نواكشوط 18 31