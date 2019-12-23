أسعار الخضروات والفاكهة والسمك اليوم الاثنين 23/12/2019

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تباينت أسعار الفاكهة والخضروات وأيضا الأسماك اليوم الاثنين 23 ديسمبر لعام 2019 بمختلف الأسواق، ومن بينهم سوق العبور الذي يعد أكبر أسواق الجملة والقطاعي في مصر.

وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” أسعار الجملة لعدد من الخضروات والفاكهة بسوق العبور.

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أسعار الخضروات في مصر اليوم

البصل: بلغ سعر البصل 6.5 جنيه للكيلوجرام.

الطماطم: بلغ كيلوجرام الطماطم 3.5 جنيه.

الخيار: بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6.5 جنيه.

الفلفل: وصل سعر كيلوجرام الفلفل إلى 6 جنيهات.

الفلفل الألوان: تراوح سعر الفلفل الألوان بين 10 و12 جنيهًا للكيلوجرام.

الجزر: بلغ سعر كيلوجرام الجزر 4 جنيهات.

الفاصوليا: وصل سعر كيلوجرام الفاصوليا إلى 6.5 جنيه.

السبانخ: يتراوح سعر كيلوجرام السبانخ بين 4 و5 جنيهات.

الكوسة: بلغ سعر كيلوجرام الكوسة 8 جنيهات.

الباذنجان: وصل سعر الباذنجان إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

القلقاس: بلغ سعر كيلوجرام القلقاس 6 جنيهات.

القرنبيط: يتراوح سعر القرنبيط بحسب الحجم من 4 إلى 5 جنيهات.

الملوخية: وصل سعر كيلوجرام الملوخية إلى 10 جنيهات.

الليمون: وصل سعر كيلوجرام الليمون إلى 12 جنيها.

أسعار الفاكهة في مصر اليوم

البرتقال: وصل سعر البرتقال إلى 5 جنيهات للكيلوجرام.

اليوسفي: وصل سعر كيلوجرام اليوسفي إلى 5 جنيهات.

الجوافة: بلغ سعر كيلوجرام الجوافة 7.5 جنيه.

التفاح: وصل سعر التفاح إلى 25 جنيهًا للكيلوجرام.

الموز: وصل سعر الموز إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الرمان: بلغ سعر كيلوجرام الرمان 3.5 جنيه.

العنب: تراوح سعر كيلوجرام العنب بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة: بلغ سعر كيلو الفراولة 15 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري في مصر اليوم

سمك بلطي: وصل سعر كيلو جرام السمك البلطي إلى 25 جنيهًا.

سمك بوري: وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بربون: وصل سعر كيلوجرام سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الماكريل: بلغ أسعار سمك الماكريل 25 جنيهًا للكيلوجرام.

قشر بياض: بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك الثعابين: بلغ سعر كيلوجرام السمك الثعابين صغير الحجم 35 جنيها.

سمك مكرونة: وصل سعر السمك المكرونة إلى 40 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك السبيط: وصل سعر السبيط إلى 160 جنيهًا للكيلوجرام.

الكابوريا: وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيهًا للكيلوجرام.

الجمبري: وصل سعر كيلوجرام الجمبري في الأسواق إلى 130 جنيها للكيلوجرام بحسب الحجم.