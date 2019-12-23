توقعات بسقوط أمطار على هذه المحافظات.. وشبورة مائية كثيفة

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أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة كثيفة في الصباح تتسبب في إعاقة الرؤية، على الطرق سواء الصحراوية أو الزراعية، والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ونصح خبراء هيئة الأرصاد القيادة بالحذر تجنبا لوقوع الحوادث.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم سيكون مائل للدفيء على محافظات شمال البلاد، في حين يصبح بارد على أغلب مدن الجمهورية، مع وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية بمدن “مطروح، السلوم، الإسكندرية”، وسيكون هناك بداية سقوط للأمطار في نهاية اليوم، وهذا سيكون بداية تغيرات في حالة الطقس والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع بداية من الغد.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن متوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار غربًا في نهاية الفترة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.