حملات لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمحافظات

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أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم بدء حملة قومية لتحصين الحيوانات في 27 محافظة، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك من خلال لجان ثابتة وآخرى متحركة.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن الهيئة تقدم دورا كبيرا للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر، ومنع انتقال الأمراض إلى الإنسان، مشيرا إلى أنّ 70% من الأمراض التي تصيب الإنسان تنتقل إليه عبر الحيوانات.

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وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هناك العديد من برامج التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر، كما أنه تمت السيطرة على أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بشكل كبير، خاصة وأن هناك العديد من البلدان المجاورة مثل ليبيا وفلسطين تنتشر بها العديد من الأمراض بشكل كبير.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة بدات بتحصين مكثف لمدة 3 مرات في السنة، مما ساعد في السيطرة على المرض، وتكوين أجسام مناعية لمواجهته، وتمكنت الحملات التي شنتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية حتى الآن من تحصين نحو 9.2 مليون حيوان، مناشدا مربيين المواشي، بالحصول على الأمصال الخاصة بالتحصين والتوجه إلى مراكز التحصين، لوقف انتشار المرض لأن الحيوانات غير المحصنة، عرضة للإصابة بالمرض.