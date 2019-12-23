هل تأثم المرأة إذا تطلقت من زوجها وتزوجت بآخر؟.. دار الإفتاء تجيب

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تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤال في بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ورد به: “ما حكم المرأة المتزوجة التي تحب رجلًا آخر؟ وهل تأثم إذا تطلقت من زوجها وتزوجت بآخر؟”.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، في إجابته على السؤال، عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن هذه مسألة اجتماعية، والحب في ذاته لا يمكن أن يوصف بالحل أو بالحرمة.

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وأضاف، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، في إجابته، أن لو امرأة خرجت مع رجل آخر وهي متزوجة فهو حرام، ولو أنها طلقت من أجل هذا الرجل الذي أغراها بأن تطلق من زوجها فهذا لا يجوز، بل إن بعض العلماء قالوا إن هذا الشخص نفسه تحديدًا لا يجوز لها أن تتزوج به، يقول عبد السميع مؤكدًا أن التعلق القلبي وحده لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به.