المواطنون يودعون 2019 بانخفاض في أسعار السلع التموينية واللحوم

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أيام قليلة لينتهي عام 2019، وبداية عام جديد، ليبدأ المواطنون العام الجديد بتخفيضات بأسعار العديد من السلع والمنتجات، وعلى رأسها المواد التموينية واللحوم والأسماك والخضروات، والتي يعرض لكم موقع “مصر 365″، أبرزها خلال السطور المقبلة.

السلع التموينية

مع حلول العام الجديد وانتهاء العام الماضي، خفّضت وزارة التموين أسعار 4 سلع تموينية أساسية بداية ديسمبر، نتيجة توافرها في السوق المحلية بالكميات المطلوبة لسد احتياجات المواطنين، فانحفض سعر السكر بالبطاقات التموينية ليصبح بـ8.5 جنيه للكيلوجرام بدلا من 9.5 جنيه، كما انخفض سعر الزيت بالبطاقات التموينية، ليصبح سعر الزجاجة 17 جنيها بدلا من 19 جنيها، وبلغ سعر زجاجة زيت عباد الشمس 20 جنيها، وشهدت أسعار الأرز في البطاقات التموينية انخفاضا، ليصبح سعر الكيلوجرام 8 جنيهات، بعد أن وصل إلى 12 جنيها ثم انخفض إلى 9 جنيهات، كما انخفض سعر كيلوجرام الدقيق في البطاقات التموينية، ليصبح 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.

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اللحوم

شهدت أسعار اللحوم انخفاضا ملحوظا منتصف أكتوبر الماضي، وطرحت الحكومة لحوما عبر منافذها بأسعار تراوحت بين 80 لـ100 جنيه في بعض المناطق الريفية، كما طرحت أسعار البلدية منها بـ120 جنيها في المدن والعاصمة، بعد أن وصلت الأسعار إلى 140 و160 جنيها في المحلات.

الدواجن

وانخفضت أسعار الدواجن إلى 25 جنيها بدلا من 35 جنيها في محلات العاصمة، ووصل في بعض مناطق الأرياف إلى 18 جنيها للكيلوجرام.

الأسماك

شهدت أسعار الأسماك انخفاضا أيضا، وانخفض سعر كيلوجرام سمك البلطي انخفض من 34 جنيها، إلى 28 جنيها للسمك كبير الحجم، و26 جنيها لمتوسط الحجم، و24 جنيها لصغير الحجم.

الخضروات والفاكهة

الانخفاض في الأسعار شمل أسعار الخضروات أيضا، والتي انخفضت بقيمة تتراوح بين 15% و20% من قيمتها قبل موجة الانخفاض التي شهدها السوق المحلي في السلع المختلفة، إذ تراوح سعر الطماطم بين 4 و5 جنيهات بعد أن وصل إلى 7 جنيهات، كما وصل سعر الكوسة إلى 7 جنيهات بعد أن كان سعرها 12 جنيها.

الذهب

من الأسماك واللحوم للخضروات والفاكهة، شهدت أسعار الذهب انخفاضا في الأسعار أيضا، وسجل سعر الدولار في بداية نوفمبر 17 جنيها، بينما سجل في منتصف نوفمبر 16.15 جنيه، ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، قال في تصريحات له، إن الحكومة كثّفت جهودها في عملية ضبط الأسعار في الأسواق وتطبيق قوانين جهاز حماية المستهلك في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في شهري أكتوبر ونوفمبر لعام 2019، وبسبب توافر الكميات المعروضة من السلع شهدت الأسعار انخفاضا.