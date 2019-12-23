طقس غدا الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 20

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء الأرصاد الجوية، حول طقس غدا الثلاثاء، ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

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ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار غربًا في نهاية الفترة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 11 20

دمنهور 12 20

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 20

مطروح 12 18

السلوم 11 18

سيوة 08 19

بورسعيد 14 21

دمياط 13 21

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 12 22

السويس 13 22

العريش 10 23

رفح 09 21

رأس سدر 10 23

نخل – 01 21

نويبع 15 23

طابا 13 22

كاترين 02 18

الطور 09 22

شرم الشيخ 16 26

الغردقة 11 24

مرسى علم 12 25

الفيوم 08 21

بنى سويف 08 21

المنيا 05 21

أسيوط 06 22

سوهاج 07 22

قنا 08 22

الأقصر 08 23

أسوان 08 23

أبو سمبل 09 22

الوادي الجديد 05 22

شلاتين 19 28

أبو رماد 20 27

حلايب 20 26

رأس حدربة 21 26