إجراء تحليل المخدرات لـ10 آلاف عامل بالسكة الحديد

Advertisements

تواصل مستشفى السكة الحديد التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، عمليات الكشف على العاملين بالسكة الحديد، وإجراء تحليل المخدرات لهم، وقال مصدر في المستشفى، إن هناك ما يقرب من 10 آلاف عامل بالسكة الحديد تم توقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة لاختبارات مفاجئة لـ100 عامل يوميا، والعينيات الإيجابية يتم إرسالها لرئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وسيتم استبعاد أى سائق من العمل يثبت تعاطى المواد المخدرة أثناء قيادة القطارات، وذلك للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين على جميع خطوط السكة الحديد بالوجهين القبلى والبحرى.

Advertisements

وأكد المصدر أن الكشف الطبي يتم من خلال لجنة طبية مشكلة من صندوق مكافحة الإدمان، التابع لوزارة التضامن، والمركز الطبى بالسكة الحديد، موضحا أنه فى حال ثبوت تعاطي أحد العاملين للمواد المخدرة سيتم إيقافه عن العمل.

وتم إجراء تحليل المخدرات لـ23 ألف عامل من إجمالى 33 ألف عامل بالهيئة والشركات التابعة لها، وذلك من يوم 15 مارس الماضى وحتى 30 نوفمبر الماضى، تزامنا مع الحملة التي بدأت ف 15 مارس الماضي، للكشف على جميع العاملين بالهيئة.

والكشف الطبي، يوقع على جميع العاملين بهيئة السكة الحديد، من قائدي القطارات، ومساعديهم، وعمال البلوكات، والتحويلات، والمزلقانات، والمناورات، ومن المقرر أن تستمر الحملة حتى الكشف على آخر موظف بالهيئة.