إحالة محامي متهم بقضية شهيد الشهامة للتحقيق لهتافه “يحيا العدل”

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أصدرت نقابة المحامين في المنوفية، قرارا اليوم الاثنين، بإحالة أحمد جبر، محامي إسلام البخ، المتهم الرابع في قضية مقتل محمود البنا، للتحقيق في النقابة، وذلك بعد ترديده هتاف “يحيا العدل”، أمس الأحد، بعد إعلان حكم المحكمة في القضية، والتي قضت بمعاقبة راجح بالسجن 15 عاما، ومعاقبة موكله بالسجن 5 سنوات.

وحددت محكمة شبين الكوم يوم 14 يناير المقبل، موعدًا لجلسة الاستئناف المقدم من المتهم محمد راجح و3 آخرين في قضية مقتل محمود البنا، وستكون أمام محكمة جنح الاستئناف في شبين الكوم يوم 14 يناير المقبل.

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وقال مصدر أمني في مديرية أمن المنوفية إنه تم نقل المتهم محمد أشرف راجح، المتهم الرئيس في قضية قتل محمود البنا، إلى سجن وادي النطرون، لقضاء مدة حبسه، حتى بلوغه السن القانوني.

وقررت محكمة جنايات الطفل التي انعدقت بمدينة شبين الكوم، أمس الأحد، معاقبة المتهم محمد أشرف راجح بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة قتل المجني عليه محمود البنا، في9 أكتوبر الماضي، بمدينة تلا، والمعروفة إعلاميا بقضية “شهيد الشهامة”.

وشمل الحكم معاقبة متهمين اثنين آخرين، بالسجن 15 عاما أيضا، بتهمة الاشتراك في تلك الواقعة، وبمعاقبة متهم رابع بالسجن 5 سنوات، وأحال النائب العام المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسند لهم اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح أبيض دون تصريح.