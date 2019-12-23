عبدالعال لـ”النواب”: “ميصحش تنحنو للوزاء.. أنتم ممثلي الشعب”

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أعرب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عن استغرابه الشديد من انحناء النواب إلى الوزراء خلال الأحاديث فيما بينهم قائلا: “ما يصحش كده.. ولازم كل عضو مجلس النواب لما يقدم نفسه للوزير بيكون بغير هذه الطريقة باعتباره ممثل للشعب ولا ينحني إطلاقا”.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد تقديم 32 طلب إحاطة للمناقشة العامة، إضافة إلى أنه وافق المجلس أيضًا على إحالة 76 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

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