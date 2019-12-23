عامل يقتل ابنته بسبب 200 جنيه: كنت بأدبها

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أقدم عامل من محافظة الجيزة، على قتل ابنته ضربا، معللا السبب بأنها تثير مشكلات مع عمتها، إذ إن الأخيرة اقترضت من المجني عليها 200 جنيه مصري دون أن تردها.

وذكرت الأجهزة الأمنية في الجيزة ، أنها “تلقت بلاغا يفيد بمقتل فتاة في العقد الثالث من عمرها، إذ تبين أن والدها اعتدى عليها بالضرب حتى فقدت الوعى ولفظت أنفاسها الأخيرة.

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وجاء في محضر الشرطة أن الواقعة حدثت بعد خلافات نشبت بين المجنى عليها وعمتها، لاقتراض الأخيرة 200 جنيه من المجني عليها ولم تردها، وتطور الخلاف إلى مشاجرة انتهت بمقتل الضحية.

وأوضحت التحقيقات كذلك أن الأب تدخل لفض المشاجرة بين الطرفين، واعتدى على ابنته لتأديبها، حتى فقدت الوعي، فنقلها إلى المستشفى على الفور ليكتشف أنها فارقت الحياة.