برلماني يطالب بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي

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قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعد التعديل الوزارى الجديد، عليها الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، وتطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في 1/ 7/ 2019.

وطالب وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، والمتعلقة بضبط الأسواق، وضبط الأسعار بها، لدعم الطبقات الكادحة بالدولة، مشيرا في بيان له، إلى أن هناك تكليفات وتعليمات بضبط أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق، لتصبح في متناول الجميع، وتوفير السلع الأساسية.

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وكان قد تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الموقف التنفيذي لقرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتم تأكيد الانتهاء من تطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في 1/7/2019، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.