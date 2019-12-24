طقس غير مستقر حتي نهاية الأسبوع.. أمطار ورياح محملة بالأتربة

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حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من موجة من الطقس غير المستقر بداية من اليوم الثلاثاء، والتي تستمر حتى الجمعة نهاية الأسبوع، وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، إنه بداية من اليوم تبدأ نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب المحافظات، خاصة السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة وشمال الصعيد وشمال سيناء.

وشدد “شاهين”، عبى ضرورة القيادة بحذر على الطرق، خاصة الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لانخفاض الرؤية، بسبب الرياح المحملة بالأتربة والرمال، وضرورة الالتزام بتعليمات المرور، تجنبا لوقوع الحوادث.

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وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد، في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية، وتمتد للقاهرة بشكل متوسط.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار غربًا في نهاية الفترة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد بالابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وتجنب السير بجوار اللوحات المعدنية أثناء نشاط الرياح، خاصة المتعاملين في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.