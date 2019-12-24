نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية.. ورفع درجة الاستعداد

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تشهد سواحل محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، نوة “الفيضة الصغرى”، والتي يصاحبها انخفاضا بدرجات الحرارة، يصل لحد الصقيع، ونشاط بحركة الرياح، وتستمر النوة لمدة 5 أيام، ولم تشهد المدينة سقوط أمطارا حتى كتابة تلك السطور.

من جانبها أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء وشركة الصرف الصحي، لمواجهة آثار النوة، وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية مستمرة، ورسو السفن وتداول الحاويات يسير بصورة طبيعية، نظرًا لارتفاع أمواج البحر في المعدلات الطبيعية، ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

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ومن ناحية أخرى، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن الأربعة أيام المقبلة ستشهد سقوط أمطار على مناطق مختلفة، مع موجة من الطقس غير المستقرة، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع، وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك مناطق بأقصى السواحل الشمالية الغربية مثل السلوم ومطروح، تشهد سقوط أمطار خفيفة خلال فترات الليل، مع توقعات بسقوط أمطار غزيرةعلى السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وأضاف مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بحسب التوقعات ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، كما أن الأمطار تتساقط في مناطق متفرقة على مدار الـ4 أيام المقبلة، جنوبية غربية محملة بالرمال والأتربة على الطرق والمناطق المكشوفة، تنشط على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة ومدن القناة، وتزداد فترة نشاطها خلال أوقات الظهيرة.

وأشار “شاهين”، إلى أن نشاط الرياح القادمة من الصحراء الغربية، يساعد في انخفاض درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى 3 درجات، حيث تسجل على السواحل الشمالية 18 درجة والقاهرة 18 درجة أيضًا، وشمال الصعيد 20 درجةن وجنوب الصعيد 21 درجة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار غربًا في نهاية الفترة، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد بالابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وتجنب السير بجوار اللوحات المعدنية أثناء نشاط الرياح، خاصة المتعاملين في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.