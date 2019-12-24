عزل راكب مصري بمطار القاهرة للاشتباه بإصابته بالملاريا

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قالت مصادر، بمطار القاهرة الدولي، إن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، عزلت راكبا مصريا فور وصوله من الخرطوم، للاشتباه في إصابته بالملاريا.

وأكد عدد من أطباء الحجر الصحي، أنهم فوجئوا بسوء الحالة الصحية لراكب مصري، يبلغ من العمر 46 عاما، وذلك أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة “بدر” القادمة من الخرطوم، وتم توقيع الكشف الطبي عليه، والذي أظهر أنه يعاني من أعراض الملاريا، ويحتاج لعمل الفحوصات الطبية.

وأضافت المصادر، أن الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أمر بعزل الراكب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوه من العدوى، وتم نقله تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بسيارة إسعاف المطار.

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والملاريا، هو مرض يُسَبِّبُه طفيلي. ينتقل الطفيلي إلى البشر من خلال لَدَغَات البعوض الحامل للعدوى. يَشْعُر الأشخاص المصابون بالملاريا عادة بإعياء شديد مع ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة مصحوبة برجفة، والمرض غير شائع في المناخات المعتدلة، ولا تزال الملاريا شائعة في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية. ويُحاوِل مسؤولو الصحة في العالم الحدَّ من حالات الإصابة بالملاريا.