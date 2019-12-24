مصرع 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حادث سيارة بطريق المنيا

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شهد الطريق الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا، حادثا مروريا أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل، وجرى نقل جميع المصاابين للمستشفى العام.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول 6 جثث و 15 مصاب لمستشفى ملوي العام، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي، بين مركزي ديرمواس وملوي.

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وتبين وقوع الحادث بالقرب من طريق قرية دلجا بالطريق الصحراوي الغربي، ما أسفر عن وفاة كل من عمر عبد الستار بركات، 30 عامًا، وعلاء أبو السعود، 26 عامًا، وجرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، فيما جرى إيداع جثث إسلام صالحين ناجي، 20 عامًا، ومحمد أبو السعود محمد، 30 عامًا، ورياض عبد الستار، 26 عامًا، وياسر جمال كامل، 17 عامًا، مشرحة ديرمواس.

بينما أصيب 15 آخرين، بينهم محمد جلال كامل 32 عام، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط العام، لخطورة حالته، وتقرر التصريح بخروج كل من وليد جلال كامل، ومجاهد علي محمود بناءً على طلب الأهل.

وحرر محضرًا بالواقعة، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.