وظائف في سلسلة مطاعم شهيرة.. رواتب تصل لـ5 آلاف جنيه

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أعلنت مبادرة “مصر تعمل” لتوظيف الشباب، تنظيم ملتقى توظيفي للعمل بإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة، يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر، ويبدأ الملتقى بداية من الساعو 10 صباحا، ويستمر حتى الساعة الثالثة عصرا، بمركز شباب الشيخ زايد، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، الوظائف المتاحة بالملتقى، وشروط التقدم.

تفاصيل الوظائف

تبدأ الوظائف بمرتبات من 2100 جنيه، وتصل لـ5 آلاف جنيه، ونوفر سلسلة المطاعة تأمينات اجتماعية للعاملين بها، بالإضافة لتوفير بدل أو وجبة، ومواصلات للتنقل، أو بدل للمواصلات، وساعات العمل 8 ساعات يوميا يتخللهم ساعة راحة، وإجازات أسبوعية.

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الوظائف المتاحة

تحتاج سلسلة المطاعم، للوظائف التالية “مدير مطعم، مساعد مدير مطعم، مدير مطبخ، مساعد مدير مطبخ، محاسبين تكاليف، موظفين أمن، مندوبين تحصيل، ويتر، طباخين، سائقين رخصة مهنية تالتة، هوست، أوردر تيكر، أمناء مخازن”.

التقدم للوظائف المتاحة

على الراغبين في التقدم للوظائف المتاحة، ملء الاستمارة الموجوده على الصفحة الرسمية لمبادرة “مصر تعمل”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتوجه إلى مركز شباب الشيخ زايد، يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر في تمام الساعة 10 صباحا، وحتى 3 عصرا.