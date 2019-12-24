طقس غدا الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 18

Advertisements

تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء الأرصاد الجوية، حول طقس غدا الأربعاء، ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

Advertisements

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطارعلى السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون غربية إلى جنوبية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة غدا الأربعاء بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18

شبين الكوم 12 18

طنطا 12 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 13 17

مطروح 12 19

السلوم 11 18

سيوة 08 19

بورسعيد 14 18

دمياط 13 18

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 14 19

السويس 13 19

العريش 12 20

رفح 11 19

رأس سدر 11 22

نخل 07 19

نويبع 16 23

طابا 12 18

كاترين -02 12

الطور 11 19

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 10 22

مرسى علم 14 23

الفيوم 08 19

بني سويف 08 19

المنيا 09 19

أسيوط 08 19

سوهاج 07 20

قنا 08 21

الأقصر 07 22

أسوان 08 23

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 30

المدينة 09 27

الرياض 10 23

المنامة 18 22

أبوظبي 17 25

الدوحة 17 22

الكويت 12 23

دمشق 06 10

بيروت 14 17

عمان 06 11

القدس 07 12

غزة 13 19

بغداد 11 21

مسقط 18 25

صنعاء 04 22

الخرطوم 14 32

طرابلس 12 19

تونس 12 20

الجزائر 09 20

الرباط 10 22

نواكشوط 17 30