إغلاق 3 منشآت طبية للتجميل مخالفة في المهندسين

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شنت وزارة الصحة والسكان، حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية في منطقة المهندسين، وقررت إغلاق 3 منشآت طبية خاصة، بعد رصد العديد من المخالفات بها، ضمن الحملة التي شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص على عدد من المنشآت الطبية الخاصة.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المنشآت التي تم إغلاقها، تم رصد العديد من المخالفان بها، وهي منشآت طبية تعمل في مجال التخسيس والتجميل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

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وتضمنت الحملة، مراجعة الاشتراطات الطبية للمنشأة، سواء من حيث التراخيص للمنشأة أو للعاملين بها، إذ تم رصد العديد من المخالفات بتلك المنشآت، بينها إدارة مركز طبي دون ترخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة ولا تحمل ترخيص مزاولة مهنة الطب، ووجود أجهزة ليزر دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان، ووجود أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وتم رصد وجود أعمال دهانات وصيانات رغم سير العمل داخل أحد المراكز.

وتأتي الحملة التي شنتها، الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، بتشديد وتكثيف الرقابة على المؤسسات والمنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات، وأيضا التأكد من حصول العاملين بها على التراخيص.

وقالت الدكتورة نهال الشاعر رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنّ الحملات مستمرة، لرصد كافة المنشآت الطبية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، للحفاظ على سلامة المرضى والمواطنين.