تشديدات أمنية بمحيط الكنائس تزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد

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تشهد الكنائس المصرية اليوم الثلاثاء تشديدات أمنية مكثفة، تزامنا مع قداس عيد الميلاد وفقا للتقويم الغربى، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتفتيش الوافدين للكنائس، والتأكد من هويتهم جيدا.

ويترأس البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي الاحتفالي اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي في القاهرة، ووضع الأمن حواجز أمنية أمام البوابة الرئيسية لكاتدرائية القيامة المجيدة الموجودة بشارع كلية الطب والتي يقام بها القداس، في محافظة الإسكندرية.

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وقال مصدر أمنية، إنه تم تركيب كاميرات مراقبة جديدة داخل الكنائس وخارجها لرصد أي تجاوزات أو اعتداءات خلال أعياد الميلاد المجيدة، بجانب بوابات كشف المعادن على البوابة الرئيسية وتكليف مسؤولي الكنيسة بالتواجد مع أفراد الأمن على البوابة للتأكد من هوية الحضور.

ومن المقرر أن يحضر قداس احتفال عيد الميلاد، مندوب من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والحزبية ورجال الأمن والقوات المسلحة وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة مجمع الكهنة الكاثوليك والشعب.