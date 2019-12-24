تقديم موعد صرف معاشات يناير بسبب الاحتفال بأعياد الميلاد

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة، اعتبارا من اليوم الأول بدلا من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات، بحسب بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الاّلي التابعة للهيئة و مكاتب البريد و كذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف المعاشات والتسهيل على المواطنين.

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كما تم التأكيد علة فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الاولي من صباح اليوم الأول من شهر يناير، والتأكيد علي عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف علي مستحقاته المالية.