تعاقد مع شركة عالمية بشأن “أرشفة إلكترونية” لكافة مستندات الحكومة

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قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات، أنه جاري التعاقد مع إحدى الشركات العالمية بشأن إجراء عملية أرشفة إلكترونية لكل مستندات الوزارات بالحكومة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار إجراءات التحول الرقمي للدولة.

وذكر المصدر، أن الحكومة المصرية أنشات وحدات في كافة الوزارات بشأن التحول الرقمي، لاسيما مع الاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن كل وزير سيحدد رئيس وحدة التحول الرقمي، وفريق العمل بالوحدة، بشأن البدء في العمل إلكترونيا داخل المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا للتطبيقات الإلكترونية التي تم إعدادها.

وحسبما أوضح الدكتور محمد معيط، هناك عدد من المؤشرات تبني عليها مصر آمالًا من أجل التحول الرقمي فهي 4 مؤشرات رئيسية، وهي أن 93% من الشعب المصري يستخدمون التليفون المحمول و49% من الشعب رواد الإنترنت و58% يفضلون الآليات الرقمية عن الآليات اليدوية، و33% لديهم حسابات مصرفية.