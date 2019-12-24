مصر تعلن عن إنشاء أول مصنع لصناعة السكك الحديدية في إفريقيا

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كشف نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس رئاسة الوزراء، عن خطة الحكومة بشأن إنشاء مصنع هو الأول من نوعه في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك لإنتاج وسائل النقل الحديثة، موضحا أن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت اليوم الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية.

وقالت الهيئة العربية للتصنيع، إنها تخطط لإنشاء مصنع لوسائل النقل الحديثة مثل القطار السريع، والمونوريل، والقطار الكهربائي، والجرار الكهربائي، والتوسع في تعميق الصناعة المحلية للمكونات والصناعات المغذية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

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وأضاف سعد، في تصريحات صحفية، أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية، والتي تسعى لتلبية احتياجات وزارة النقل الحالية والمستقبلية، وتوفير طاقة إنتاجية للتصدير للمنطقة العربية والإفريقية، من خلال العمل على تطوير مصنع سيماف لرفع كفاءته، وزيادة معدل الإنتاج، إلى جانب التخطيط لإنشاء مصنع وسائل النقل الحديث، مؤكدا على توافر فرص عديدة لنجاح هذه الرؤية.

جدير بالذكر أن الهيئة قد أعلنت عن توافر بنية أساسية متخصصة في صناعة السكك الحديدية تسمح بتطوير صناعة الوحدات المتحركة، منها مصنع على مساحة 250 ألف متر مربع، تبلغ القيمة الاستثمارية له نحو 10 مليارات جنيه، ويضم 33 ورشة صناعية متخصصة، وذلك إلى جانب وجود 13 كم طولي سكك حديدية لتحريك العربات بين الورش المتخصصة وربط المصنع بالشبكة القومية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتوافر وحدات للاختبارات الكهربية والميكانيكية لكافة أنواع العربات، وأكثر من 300 ماكينة متخصصة في صناعات السكة الحديد، ناهيك عن خبرة طويلة في مجال تصنيع وإنتاج كافة أنواع عربات السكك الحديدية، وقطارات مترو الأنفاق.

ويعد المصنع في مصر الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصنف عالمياً في مجال صناعة السكك الحديدية، فضلاً عن امتلاك تراخيص لصناعة بعض المكونات الأساسية من شركات عالمية متخصصة وشهادات عديدة تم الحصول عليها للجودة والاعتماد.