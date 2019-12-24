الكهرباء تعلق على وقف نظام شحن العدادات المسبقة الدفع

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أعلن مصدر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فضل عدم ذكر أسمه، بأنه لا صحة تماماُ للأخبار التي يتم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن قيام الشركات الخاصة بتوزيع الكهرباء بقطع خدمة شحن عدادات الكهرباء المسبقة الدفع، التي تعمل بنظام الكارت من الساعة الـ 10:00 صباحاُ يوم الخميس الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، وحتى الساعة الـ 12:00 ظهراً يوم السبت الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري لعام 2019.

وأكد أن هذا الانقطاع قد تم بسبب إجراء بعض من التحديثات الخاصة بانظمة الشحن الخارجية التي تتضمن بعض شركات شحن كارت العدادات الكهربائية المسبقة الدفع الإلكترونية وهي شركة فوري، وشركة إيفاينانيس.

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كما أشار المصدر خلال تصريحاته الصحفية، أن هذا الإجراء قد تم تطبيقه فقط بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وأكد أن سائر شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات المصرية لا يوجد بها أي عطل أو توقف لشحن عدادات الكهرباء المسبقة الدفع.

وأعلن المصدر عن استياءه بسبب نشر الأخبار الكاذبة التي لا تستند على أي أساس من الصحة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قد قامت بمخاطبة كافة المشتركين بها بأخذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة قبل المواعيد التي قد تم ذكرهاً تجنباً لقطع التيار الكهربائي أي حدوث أي عوائق في التيار الكهرباء بأي وحدة سكنية أو أي مؤسسة أو منشآة.

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