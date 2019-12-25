السيسي: أضيف للجيش مهمة الحفاظ على الدولة المدنية

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أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة وكل إليها مهمة جديدة تتمثل في الحفاظ على مدنية الدولة المصرية ومنعها من السقوط مرة أخرى.

وأوضح السيسي، خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في الفيوم، اليوم: “النهارده بقى فيه مهمة أخرى للجيش هي الحفاظ على المسار الدستوري والحفاظ على مدنية الدولة وديمقراطيتها ومنع سقوطها في إيد حد تاني، وأرجو تسليط الضوء إعلاميا على ده”.

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وأضاف الرئيس: “القوات المسلحة مسؤولة طبقًا لنص الدستور عن الحفاظ على الدولة المدنية في مصر، يمكن ناس كتير متاخدش بالها من النقطة دي، مسؤولية القوات المسلحة إنها تحافظ على الدولة دي ولا تسقط مرة تانية”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل لمحافظة الفيوم، من أجل افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني، بهدف المجمع لتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية لخفض الأسعار، لتحقيق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

جدير بالذكر أن المشروع يضم زارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان. ويتيح العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي.