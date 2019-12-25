“الأرصاد”: استمرار حالة الجو غير المستقرة حتى يوم الجمعة

Advertisements

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم سوف يشهد استمرار لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي بدأت منذ أمس، على أن تستمر حتى الجمعة المقبلة على أغلب أنحاء البلاد.

وأوضح شاهين، في تصريحات خاصة، أن ذروة سقوط الأمطار سوف تكون اليوم وغدا على السواحل الشمالية خاصة الإسكندرية وبلطيم ومطروح ومحافظات الدلتا مثل كفر الشيخ والبحيرة، مشيرًا إلى أن الأمطار ستكون متوسطة إلى خفيفة على القاهرة وشمال الصعيد غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

Advertisements

وأضاف أن فرص سقوط الأمطار ستكون بين متقطعة ومتواصلة أحيانا، بينما على الإسكندرية سيكون عدد الساعات المتواصلة أكثر من المتقطعة، مشيرا إلى أن استمرار الرياح مثيرة للرمال والأتربة على الطرق، خاصة على السواحل الشمالية الغربية، ومداخل القاهرة والطرق الصحراوية والطرق المكشوفة والمدن الجديدة، حيث يقل مستوى الرؤية الأفقية، كما تتسبب الرياح في اضطراب شديد في حركة الملاحة في البحر المتوسط، حيث يصل ارتفع الامواج لـ5 أمتار في العمق، ويجب وقف الأنشطة البحرية في البحر المتوسط.

وناشد شاهين، المواطنين من كبار السن والأطفال ومرضى الحساسية والصدر خاصة ساكني المدن الجديدة، بعدم التعرض المباشر للأماكن المكشوفة والمفتوحة والطرق الصحراوية نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.​