“الري” تؤكد تمسك مصر بمقترحها بشأن تدفق 40 مليار متر مكعب سنويا

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أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن مصر تؤكد على تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام المغرضة تناولت معلومات مغلوطة عن تناقص حصة مصر من المياه لـ35 مليار متر مكعب، ولذلك لزم التوضيح أن مصر تطالب بإمرار وتدفق 40 مليار متر مكعب سنويًا من النيل الأزرق وهو متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد مثلما حدث خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1987 في ظل أن المقترح الأثيوبي يطالب بمرور 35 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق، خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي عنها أصدرته منذ قليل، أن النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذي نهر النيل.

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وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي الدكتور سيليشي بيكيلي، زعم أن مصر سحبت بالكامل مقترحين متعلقين بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، واصفا ذلك بأنه “نجاح كبير”، مضيفًا أن المقترح الأول كان يتضمن اشتراط مصر على إثيوبيا إطلاق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من السد، أما الثاني تمثل في “تمديد فترة ملء السد للحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان من الانخفاض بحد أدنى يبلغ 165 مترًا”.