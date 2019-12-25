“البحوث الإسلامية” توضح طريقة تطهير المال الحرام

Advertisements

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل الحرام، وأن الرسول ﷺ قرر أن الله لا يقبل التصدق إلا بالمال الحلال، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدي في الآخرة إلى النار.

وأضاف أنه حول كيفية التخلص من المال الحرام، شددث لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أن المال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، وذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.

Advertisements