أمطار تصل لحد السيول.. التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة أمطار الـ48 ساعة المقبلة

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كشف مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، عن خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار بها، خلال أيام الخميس والجمعة.

وأعلن “مركز التنبؤ بالفيضان”، أن خرائط الأمطار على أنحاء الجمهورية تحذر من سقوط أمطار غزيرة بدأً من اليوم الأربعاء على السواحل الشمالية وخاصة سواحل الدلتا والإسكندرية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.

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أما عن حالة الطقس يوم الخميس فمن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وتتكون أقل شدة على محافظات الوجه البحري.

أما عن توقعات أماكن سقوط الأمطار يوم الجمعة، أكد المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.

وشدد مركز التنبؤ بالفيضان على ضرورة توخي الحذر، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتلاشي الأضرار التي تحدث نتيجة استمرار سقوط الأمطار، والتي تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وقد تؤدى إلى السيول.