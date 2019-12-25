فيديو.. الرئيس السيسي يوجه نصيحة هامة لوزير الزراعة الجديد

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صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رداً على الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة الجديد، حول وجود خطة لإعادة تأهيل 51 مزرعة إنتاج حيواني تابعة لوزارة الزراعة قائلاً: “علشان أضمن لما أرفع كفاءتها منرجعش هنا تاني، بقول الكلام ده للمصريين الـ51 مزرعة إنتاج حيواني دول خرجوا من الخدمة ليه، ولما نعيد رفع كفاءتها هيطلعوا برا الخدمة تاني ولا لأ؟، بقول للناس علشان تعرف إن مشكلتنا مش في التطوير لكن في الحفاظ على التطوير”.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم: “مستعدين نعمل كده وندبر الأموال المطلوبة لده إذا كان هيعمل نقلة حقيقية ومع أي حد مخلص يقدر يحل المسألة، لكن القضية تانية إدارة وثقافة تشكلت على مدى سنين طويلة جدًا، إن المال العام مُباح”.

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وتابع السيسي: “تلاقي القطاع الخاص عامل مزرعة ينجح فيها ويكبر، وإحنا حاجتنا مبيحصلش كده بالعكس، تتآكل سنة بعد سنة، عايز أقولك بما إنك لسه متولي المسؤولية، القضية في بلدنا للحكومة والإدارة للمنشآت دي، هل تستطيع تتابع الـ51 مزرعة كل يوم، لو قولت آه هقولك هتنجح، قولتلي لأ المنظومة مش كده، لو عندك القدرة دي في ظل ثقافة الأداء الحالي، محتاج تشوف حل في إدارة الشغل ترفع كفاءة المزرعة وبعدين، لازم تبقى مطمن إن العمل يدار بكفاءة تضمن النجاح، النجاح مش فلوس أبدًا لكن نجاح في تحقيق الهدف وتوفير المنتج بأسعار مناسبة”.

وتابع الرئيس: “لو جيت قولتلي ممكن أخلي بشكل أو بآخر نسبة للقطاع الخاص، أنا بقول أهه، تعالوا إحنا عملنا وأنتم بتديروا بشكل كويس، تعالوا خشوا واستغلوا، وتبقى المصلحة مشتركة للدولة، إيه اللي هيخلي ده ينجح ومنجحش السنين اللي فاتت، السوق كبير، في طلب عليه طبعًا، سوق مصر أي حد يقدر يعمل مشروع للأكل والشرب، وأي مستلزمات الناس عايزاها ينجح لو تمت إدارته بشكل كويس، الدولة تدفع مرتبات الناس ورغم كده متنجحش”.

وختم الرئيس السيسي حديثه قائلًا: “اللواء مصطفى أمين أهه، بكلمه كام مرة، في كل شيء، تقدر تعمل كده؟، تحط مشروعات قدامك وتبقى فاكرها وحافظ أرقامها وتابع واحد واحد، الجيش زي المسطرة، لكن بالرغم من كده بنعتبر مسؤولين عن الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط، هي دي الحكاية، مين يعمل معايا الموضوع ده، اللي يقدر يعمل معايا كده أنا معاه، خلينا الجيش يساهم بجزء من قدراته في الموضوع علشان يساعدنا باعتبار إن الحفاظ على الدولة واستقرارها أمن قومي”.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وصل صباح الأربعاء، إلى محافظة الفيوم، لافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل.

والجدير بالذكر أن المجمع يهدف لتوفير اللحوم بكميات كبيرة وجودة عالية للمساهمة في خفض أسعار اللحوم، إضافة إلى تحقيق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.