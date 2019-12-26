قطع المياه 12 ساعة عن 6 مناطق بمصر الجديدة اليوم الخميس

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ذكرت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان لها اليوم الخميس، قطع المياه عن عدد من المناطق في مصر الجديدة، بداية من الساعة 10 صباحا ، وحتى الساعة 10 مساء اليوم.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن المناكق اليت ستشهد انقطاعا للمياه، هي: (أرض الجولف – ألماظة – میدان سفير والإسماعيلية والشوارع المتفرعة – قاعدة ألماظة – مجمع الجلاء الطبي – مستشفى مصر للطيران).

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وأعلنت الشركة، أن قطع المياه يأتي بسبب أعمال إلغاء خطوط المياه القديمة بمحور أبي بكر الصديق بمصر الجديدة، ضمن المشروع القومي كباري وطرق مصر الجديدة، مما يتطلب ربط رافع الغابة.

وأهابت الشركة في بيانها بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.