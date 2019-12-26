في اليوم الأخير.. شروط حجز وسداد وحدات الإسكان الاجتماعي

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أعلنت وزارة الإسكان، الانتهاء من حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ12، اليوم 26 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي توفير شقق جاهزة للتسليم الفوري في 8 محافظات، ويرصد التقرير التالي شروط الحجز وهي:

– يُحظر على المتقدم، شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.

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– أن لا يزيد صافي دخل المتقدم الشهري عن 4200 جنيه للاعزن و5700 جنيه للمتزوج شهريًا.

– ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

– أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة.

– الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري، 1300 جنيه.

– لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، ويشترط أن يقر المتقدم بأنّه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيًا كان نوعها.

– أن ينتفع المتقدم بالوحدة السكنية واستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات، قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وبخصوص أسلوب الحجز والسداد لحجز:

– سداد 150 جنيها مصاريف إدارية “لا تُرد”، وذلك من خلال أي مكتب بريد.

– استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقا للدخل والسن) بعد الاستعلام.

– دفع مقدم الحجز 14 ألف جنيه وهذه القيمة ترد في حالة عدم التخصيص.

– لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن.

– نسبة الفائدة تصل لـ7%.

– يتم سداد باقي ثمن الوحدة على 20 سنة.

– يتم التقديم بشكل إلكتروني من خلال “www.shmff.gov.eg”.
– يملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، إرفاقهما ضمن المستندات.

– إرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع.

– المستنداد المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي.​

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