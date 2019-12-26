مسابقة لتطوير الحلول التكنولوجية من وزارة الاتصالات.. إليك التفاصيل

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أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فتح باب التقديم لمسابقة تطوير حلول تكنولوجية لخدمة أهداف التنمية المستدامة Tech4SDGs، بالتعاون مع شركة “دل تكنولوجيز”، وآخر موعد للتقديم 18 فبراير 2020، عبر الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، تفاصيل المسابقة.

أهداف المسابقة

المسابقة للشركات الناشئة، تستهدف استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والحوسبة السحابية وعلوم البيانات لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف لإتاحة الوصول إلى أحدث تقنيات ديل تكنولوجي، والحصول على أعمال التوجيه الفني والإرشاد للشركات الناشئة من خلال خبراء الشركة العالمية في المجالات التكنولوجية المذكورة.

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كما تهدف المسابقة للقاءات خبراء من شركة ديل تكنولوجيز مع الشركات الصغرة والناشئة التقنية لمساعدة الشركات الناشئة في تطوير أعمالهم، والمشاركة في عدد من ورش العمل المنظمة من قبل ديل تكنولوجي.

شروط التقديم

تشترط المسابقة أن تكون الشركة مصرية مسجلة، ويكون لديها منتج مبتكر وعملاء، وألا يقل عمر الشركة عن عام واحد، ويجب أن تعمل الشركة على حل واحد من أهداف التنمية المستدامة(SDGs).

جوائز المسابقة

تتيح المسابقة للشركات الفائزة، دعوة شاملة لحضور فعاليات مؤتمر “دل تكنولوجيز ورلد” والذي ينعقد في شهر مايو 2020 بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، بالإضافة لفرصة انضمام الشركات الناشئة لبرنامج مسرعات الأعمال بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والحصول على إرشادات تقنية مع خبراء “دل تكنولوجيز”.