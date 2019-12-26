إصابة 10 أشخاص بينهم 4 أطفال بحادثي سير في بني سويف

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وقع حادثي سير بالطريق الصحراوي الشرقي اليوم الخميس، بدائرة محافظة بني سويف، تسبب في إصابة 10 أشخاص، بسبب انقلاب سيارتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي و التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.

تسبب الحادث الأول، الذي وقع نتيجة انقلاب سيارة سوزوكي، في إصابة 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وقالت مصادر أمنية، إن المصابين هم: وسام أحمد قرني 44سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، هند قرني أحمد 37 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ملك حسني محمد 14 سنة مصابة بجرح قطعي بالوجه 3سم، يوسف حسني محمد 9سنوات جروح وكدمات متفرقة بالجسم.

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كما أصيب كل من: بيان ابراهيم أحمد 3 سنوات مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، هاجر إبراهيم أحمد 13 سنة مصابة بجرح قطعي بالرجل اليسرى، إبراهيم أحمد يحيي 38 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، حسني محمد عبد الله 45 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة بني سويف.

ووصلت 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين، للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم، حتى تحسن حالتهم، وإجراء كافة الإسعافات الأولية.

وتسبب الحادث الثاني، في إصابة شخصان نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف بالقرب من كافيتريا السوهاجي، في اتجاه مدينة القاهرة وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وقالت مصادر أمنية، إن المصابين هما:أمجد أحمد مجدي، 50 عاما، مقيم محافظة المنيا، سائق، مصاب جروح وكدمات، وعلي شعبان عبد المنصف، 25 عاما، مقيم المنصورة، مندوب مبيعات، ومصاب جروح وسحجات، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.