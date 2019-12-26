خريطة سقوط الأمطار في الـ48 ساعة المقبلة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة، ليومي الجمعة والسبت، عبر الموقع الرسمي لها، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية، ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد ويصل للصقيع على المزروعات في وسط سيناء في الـ48 ساعة المقبلة.

الجمعة 27 ديسمبر

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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السبت 28 ديسمبر

ومن المتوقع بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.