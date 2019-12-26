وظائف بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. تعرف على الشروط

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ذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجته لشغل وظائف شاغرة، عبر بوابة الحكومة المصرية، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

الوظائف المتاحة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حاجته لوظائف:

مصمم ديكور

مهندس مدني

مهندس معماري

مهندس ميكانيكا

مهندس كهرباء

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شروط التقدم

ويشترط للتقديم للوظائف، أن يكون المتقدم من غير العاملين بالحكومة، أو متعاقد مع جهة أو هيئة حكومية وقت صدور الإعلان، ويشترط أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، كما يشترط أن يكون من سكان مدينة القاهرة الكبرى، بجانب إجادته للغة الإنجليزية، وإجادة الحاسب الآلي، وخبرة لا تقل عن عامين في مجال التخصص المتقدم له.

كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما، وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي مناسب للتخصص، بتقدير عام جيد على الأقل، وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقدم للوظائف 6 يناير المقبل.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وشهادة التخرج، وموقف الخدمة العسكرية للذكور، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة للمستندات الدالة على الخبرات السابقة.

التقديم للوظائف

ويمكن التقدم للوظائف المتاحة، عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ولن يلتفت للطلبات المقدمة بعد الموعد المحدد لنهاية الإعلان.