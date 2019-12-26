الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

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أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت المقبل، من المتوقع تحسن الأحوال الجوية، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد تحسن تدريجي مع بداية الأسبوع المقبل.

وأكد مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية مستمرة، ودرجات الحرارة تتراوح في ساعات النهار بين 18 و19 درجة، ومحافظات الدلتا والوجه البحري والقاهرة، تشهد نشاطا للرياح وانخفاض بدرجات الحرارة.

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وأضاف أنَّ فرص سقوط الأمطار على محافظات الدلتا والوجه البحري والقاهرة، خفيفة وغير مؤثرة، كما أن درجات الحرارة تنخفض ليلا، وتتراوح بين 12 لـ13 درجة مئوية، ونشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الجو، ونصح المواطنون بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة أن فصل الشتاء بدأ فعليا.

وتابع مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات له، أنه مع بداية الأسبوع المقبل، تبدأ الشبورة المائية الصباحية في الظهور، على محافظات الوجه البحري والقاهرة، مشيرا إلى محافظات البحر الأحمر والسواحل الشرقية تشهد أمطارا أكثر غزارة الفترة المقبلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.