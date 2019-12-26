التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

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رفعت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، حالة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية، المستمرة حتى غدا الجمعة، فبحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، يبدأ التحسن في الطقس بداية من السبت المقبل.

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم اتخاذ كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها؛ لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميداني على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي، بالإضافة لتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبا لأي أحداث غير متوقعة مع مراجعة أعمدة الكهرباء واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصا على سلامة المواطنين.

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وشهدت العديد من المحافظات المصرية، موجة من الطقس السيئ منذ يوم الاثنين الماضي، وأكد تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة، استقرار الأوضاع في معظم المحافظات مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة وبورسعيد، وأنه جارٍ استقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكم الأمطار والتعامل معها في تلك المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، في بيان له، أن محافظتي الإسكندرية ومطروح قررتا تأجيل الدراسة، أمس واليوم، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، حرصا على سلامة وأمن أبناء المحافظتين، كما أن المحافظات تراجع باستمرار خطة انتشار المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت المقبل، من المتوقع تحسن الأحوال الجوية، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد تحسن تدريجي مع بداية الأسبوع المقبل.

وأكد مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية مستمرة، ودرجات الحرارة تتراوح في ساعات النهار بين 18 و19 درجة، ومحافظات الدلتا والوجه البحري والقاهرة، تشهد نشاطا للرياح وانخفاض بدرجات الحرارة.