رفع 2000 طن مخلفات من الطريق الدائري

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شنت محافظة الجيزة حملة لرفع المخلفات والقمامة من أعلى الطريق الدائري، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل، وتمكنت الحملة، من رفع حوالي 2000 طن مخلفات رتش وتراكمات بعدد من البؤر التي تم رصدها على الطريق الدائري، بنطاق أحياء الهرم والعمرانية والطالبية.

الحملة دفعت بـ25 معدة متنوعة ما بين لوادر وسيارات نقل كبيرة لرفع كافة المخلفات المتراكمة، والتي كانت تشوه المظهر العام، لرفع المخلفات في المنطقة المحصورة بين المريوطية والمنصورية.

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وقال محافظ الجيزة في بيان له، أنه تم التأكيد على رؤساء الأحياء والمراكز، بالمتابعة الدورية لحالة النظافة ، وعدم السماح بتكرار وجود أي مخلفات بالطريق الدائري، لأنه واحدا من الطرق الحيوية التي تربط بين محافظتي القاهرة والجيزة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن هناك متابعة مستمرة، للكباري والطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، للحفاظ على الشكل الجمالي للمحافظة، ورفع كفاءة الطرق والكباري، لتظهر المحافظة بمظهر لائق، موجها بمتابعة مجهودات رفع كفاءة النظافة ومتابعة يومية لأداء شركات الجمع السكنى وإستطلاع أراء المواطنين، للتعرف عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.