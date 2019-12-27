خروجة الويك إند.. فيلم الفلوس لتامر حسني وحنان ماضي في الأوبرا

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يومي الجمعة والسبت إجازة لمعظم الموظفين والعاملين، فيسعون للبحث عن أفكار أو حفلات وفعاليات لقضاء “ويك إند” مميز لكسر روتين العمل والبعد عن الضغوطات، والعودة للعمل مرة أخرى ببداية الأسبوع بطاقة إيجابية، وبدء روتين العمل مجددا دون الشعور بالملل.

ويستعرض “مصر 365″، في السطور التالية، أبرز الحفلات والفعاليات، وأيضا أفلام السينما، لقضاء “ويك إند” مميز وممتع.

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تامر حسني ورامي جمال

يقدم الفنانان تامر حسني ورامي جمال حفلا اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر بمركز المنارة في القاهرة الجديدة، وأسعار التذاكر 250 و400 و600 جنيه.

علي الحجار

الفنان القدير علي الحجار يقدم حفلا بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الساعة 7 مساءً، وأسعار التذاكر 200 و300 و400 و500 جنيه.

ستاند أب كوميدي

فرقة علي قنديل تقدم ستاند أب كوميدي بقاعة النهر في ساقية الصاوي، 7 مساء، وسعر التذكرة 97 جنيهًا.

حنان ماضي

الفنانة حنان ماضي تقم حفلا على المسرح الصغير بدار الأوبرا، 8 مساء، وسعر التذكرة 160 جنيهًا.

فيلم الفلوس

وإن كنت من محبي أفلام السينما، فتعرض السينمات المصرية فيلم “الفلوس”، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، مي عز الدين، وإخراج سعيد الماروق، وتدور أحداث الفيلم، حول نصاب محترف تستعين به فتاة جميلة لاستعادة أموالها من نصاب آخر، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

أماكن عرض فيلم الفلوس

يُعرض الفيلم في سينمات بندر المعادي، صن سيتي، بورتو كايرو، طيبة مول، سيتي سنتر، كوزموس، الأمير، ميامي، دنيا الإسماعيلية، دنيا بنها، مول مصر، سيتي سنتر، الرحاب، نايل سيتي، مترو القاهرة، سان ستيفانو مول، جالكسي، أوديون، سيني بلكس جرين بلازا، التحرير، دريم لاند، داون تاون، جولف سيتي، سيتي ستارز، أمير، كيروسيز، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فستيفال، الماسة.