الوزراء ينفي تفشي أمراض وبائية بشمال سيناء

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أكد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما يتردد حول تفشي أمراض وبائية بشمال سيناء، شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبا بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أنباء حول انتشار عدد من الأمراض الوبائية بمدن شمال سيناء، مما أسفر عن وقوع حالات وفيات، فتواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان للوقوف على حقيقة الموضوع، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مشيرة إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، إنه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو وفاة نتيجة انتشار أمراض وبائية، كما أن الدولة حريصة على صحة وسلامة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية، وأكد البيان أن هناك فرق تحت عنوان “الاستجابة السريعة”، منتاشرة للاستجابة للحالات الطارئة، ورصد حالات التفشي الوبائي، على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع البيان، لأن هناك كميات وفيرة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وبائية طارئة في شتى محافظات الجمهورية، بالغضافة لإنشاء برنامج إلكتروني جديد يهدف إلى ربط بيانات القادمين من الدول الأخرى بمنافذ الحجر الصحي مباشرةً من خلال الخط الساخن، برقم “105”، بهدف متابعة الحالة الصحية للقادمين لضمان عدم انتقال أي أمراض وافدة من الدول التي يوجد بها تفشي وبائي.

وناشدت وزارة الصحة والسكان بنهاية بيانها العاملين بالمواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالتأكد من مصدر المعلومات قبل تداولها، منعا لإثارة البلبة ونشر شائعات لا أساس لها من الصحة، وعند وجود شكاوى أو استفسارات، يمكن التواصل مع الجهات المسؤولة للحصول على المعلومات الصحية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة (mohp.gov.eg).