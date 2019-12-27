انتظام حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي رغم التقلبات الجوية

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قالت مصادر بمطار القاهرة، إن حركة الطيران منتظمة بالمطار رغم التقلبات الجوية، وسوء أحوال الطقس وتساقط الأمطار، إلا أن عمليات هبوط وإقلاع الطائرات تتم بانتظام دون تغيير في المواعيد.

وأضافت المصادر أن حركة الطيران مستمرة، والتقلبات الجوية لم تؤثر على الملاحة الجوية، وحتى كتابة تلك السطور، لم تخرج بيانات بإلغاء رحلات أو تغيير في المواعيد، كما أن مطار القاهرة الدولي، لم يشهد أي تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى والعكس.

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وأوضحت المصادر في تصريحاتها، أن هناك غرفة عمليات لمتابعة أحوال الطقس أولا بأول، والتعامل مع التغيرات الطارئة، فالضباب وزيادة سرعة الرياح يؤثران على حركة الطيران بشكل واضح، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

من جانبها، ناشدت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي في بيان لها، العاملين في المهبط بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، والاهتمام بتنفيذ التعليمات الأمنية المعمول بها خلال هطول الأمطار، وارتداء السترات السفراء، ورفع كل المعدات أولا بأول من أرض المهبط، والعمل على إزالة مياه الأمطار حال وجودها بأرض المهبط.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ووفق الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.