الكهرباء تنفي وقف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع في المحافظات

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نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، وقف خدمة الشحن الخاصة بالعدادات مسبقة الدفع في المحافظات، وأكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، مطالبا بتحري الدقة عند نقل وتداول المعلومات.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا أنباء حول وقف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع، والمعروفة باسم الـ”كارت”، في المحافظات، فتواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للوقوف على حقيقة الأمر، وأكدت الوزارة، أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان لها، أن شركات “توزيع الكهرباء” بجميع محافظات الجمهورية مستمرة في تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بشكل طبيعي دون أي تعطل أو توقف، كما أنه يتم تحديث أنظمة شحن العدادات وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة لتطبيق برنامج شحن جديد “الشحن الموحد” لشحن العدادات مسبقة الدفع، بشركة “القناة” لتوزيع الكهرباء، على أن يجري تعميم هذا البرنامج تدريجياً طبقاً للجدول المحدد لشركات “توزيع الكهرباء” بجميع المحافظات.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيانها، أن هناك خطة حالية لتسريع تحويل العدادات القديمة لعدادات مسبقة الدفع، ويستمر نظام شحن “الكارت” للعدادات مسبقة الدفع من خلال شركات الدفع الإلكتروني، وأوضح البيان أن تلك العدادات لا ينقطع عنها التيار الكهربي في العطلات الرسمية عند نفاذ قيمة الشحن.

وناشدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نهاية بيانها، العاملين بالمواقع الإخبارية، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالتأكد من مصدر المعلومات قبل تداولها، منعا لإثارة البلبة ونشر شائعات لا أساس لها من الصحة، وعند وجود شكاوى أو استفسارات، يمكن التواصل مع الجهات المسؤولة للحصول على المعلومات الصحية، وعند وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (121).