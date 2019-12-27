توقف الصيد في بوغاز البرلس بسبب سوء الأحوال الجوية

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شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، هطول امطار غزيرة اليوم الجمعة، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد، وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار، بالإضافة لانعقاد غرفة عمليات رئيسية بمبنى الديوان العام، لمتابعة التقلبات الجوية وحالة الطقس باستمرار، والتدخل في الحالات الطارئة، التي تحتاج لتدخل عاجل.

وأضاف المحافظ، في تصريحات له، أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول على مدار 24 ساعة، مع رفع مخلفات مياه الأمطار من الشوارع ومن أمام المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات.

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وتسببت الأمطار الكثيفة، في توقف حركة الصيد والملاحة البحرية، في بوغاز البرلس، ورست أكثر من 450 مركب على أرصفة الميناء، وتوقف الصيادين عن ممارسة عملهم اليومي في الصيد حتى تحسن الأحوال الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ووفق الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.