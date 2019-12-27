هزة أرضية مفاجئة ببركة السبع في المنوفية.. وتصدعات بأحد الكباري الرئيسية

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ضربت هزة أرضية مفاجئة، مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، وتسببت في تصدعات كبيرة بأحد الكباري الرئيسية الموجودة بالمدينة، وسادت حالة من القلق بين المواطنين.

وقال محمد هنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إن الهزة الارضية المفاجئة تسببت في تصدعات بالكوبري، المتواجد أمام مجلس المدينة، وانتقل السيد حسن، ومحمود عبدالدايم نائبا رئيس المركز لمكان الكوبري، وجرى استدعاء مهندسي الري والصيانة للكباري وجرى عمل المعاينة اللازمة للوقوف على سبب الهزة، ومعرفة أسباب حدوثها.

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وأضاف رئيس المركز والمدينة في تصريحات له، أنه سيتم عمل دعامات للكوبري بواسطة كراسي حديدية غدا السبت، والوضع مستقر حاليا، ولا خطورة على المارة أو قائدي السيارات أعلى أو أسفل الكوبري، وتسير الحركة عليه بصورة طبيعية.