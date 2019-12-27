الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار ليومي السبت والأحد

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار خلال 48 ساعة، ليومي السبت والأحد، عبر الموقع الرسمي لها، والتي يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

توقعات غدا السبت 28 ديسمبر

توقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

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توقعات بعد غد الأحد 29 ديسمبر

من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على أغلب الأنحاء، وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت المقبل، من المتوقع تحسن الأحوال الجوية، وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس سيشهد تحسن تدريجي مع بداية الأسبوع المقبل.

وأكد مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية مستمرة، ودرجات الحرارة تتراوح في ساعات النهار بين 18 و19 درجة، ومحافظات الدلتا والوجه البحري والقاهرة، تشهد نشاطا للرياح وانخفاض بدرجات الحرارة.

وأضاف أنَّ فرص سقوط الأمطار على محافظات الدلتا والوجه البحري والقاهرة، خفيفة وغير مؤثرة، كما أن درجات الحرارة تنخفض ليلا، وتتراوح بين 12 لـ13 درجة مئوية، ونشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الجو، ونصح المواطنون بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة أن فصل الشتاء بدأ فعليا.

وتابع مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات له، أنه مع بداية الأسبوع المقبل، تبدأ الشبورة المائية الصباحية في الظهور، على محافظات الوجه البحري والقاهرة، مشيرا إلى محافظات البحر الأحمر والسواحل الشرقية تشهد أمطارا أكثر غزارة الفترة المقبلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ووفق الموقع الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.