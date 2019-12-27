الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة دون سماع الخطبة

ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالا جاء به: ما حكم من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة؟ وهل يجوز أن يصلي ركعتين بدلًا عن الخطبة؟، ورد على السؤال محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، عبر بث مباشر على قناة دار الإفتاء المصرية على موقع “يوتيوب”، وقال إن المسلم الذي فاتته خطبة الجمعة، فاته خير كثير وفضل عظيم.

واستشهد مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، بالحديث الشريف، الذي رواه أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من غسَّل واغتسل، وبكر وابتكر، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها”.

وأضاف مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، أنه لا يٌشرع له صلاة ركعتين بدلًا عن الخطبة، ولكنه يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة فقط.

الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، قال إن الخطبة من شروط صحة صلاة الجمعة، منوها إلى أن البعض يتساهل فى الالتزام بها وسماعها، مضيفا في لقاء تليفزيوني له، أن من يتعمد ترك سماع خطبة الجمعة “آثم” كما أن جمعته لا تصح.وأشار إلى أن إدراك صلاة الجمعة، يكون بإدراك الركعة الثانية، وإذا لم يدرك أى ركعة من الجمعة فيكمل صلاته ظهرًا.