طقس غدا السبت ودرجات الحرارة المتوقعة.. العظمى بالقاهرة 18

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تنشر بوابة “مصر 365″، توقعات خبراء الأرصاد الجوية، حول طقس غدا السبت، ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم، في السطور التالية، بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات طقس غدا السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

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وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من شمال الوجه البحري، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وبالنسبة لحالة البحرين فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفي السطور التالية، نعرض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات، وعدد من المدن والعواصم.

درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة والمحافظات

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 11 18

الإسكندرية 11 19

بلطيم 12 17

مطروح 11 18

بورسعيد 12 17

دمياط 12 18

الزقازيق 12 19

الإسماعيلية 12 19

السويس 13 18

العريش 10 18

رفح 10 17

رأس سدر 16 18

نخل 09 16

طابا 15 18

كاترين 02 13

الطور 13 20

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 22

مرسى علم 13 21

الفيوم 19 19

بني سويف 11 19

المنيا 11 19

أسيوط 09 19

سوهاج 11 20

قنا 10 21

الأقصر 09 21

أسوان 10 21

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 28

المدينة 09 23

الرياض 10 23

المنامة 19 23

أبو ظبي 17 24

الدوحة 18 25

الكويت 09 22

دمشق 04 12

بيروت 13 17

عمان 02 09

القدس 06 10

غزة 10 17

بغداد 06 19

مسقط 19 25

صنعاء 05 22

الخرطوم 13 29

طرابلس 11 16

تونس 08 17

الجزائر 08 16

الرباط 08 21

نواكشوط 18 30