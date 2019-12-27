10 تطبيقات ذكية هامة من الحكومة في 2019.. تعرف عليها

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أطلقت الحكومة المصرية في عام 2019، 10 تطبيقات ذكية، لخدمة المواطنين، والتي يستعرضها موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

1- تطبيق وزارة الداخلية

يعد أول تطبيقٍ إخباري خدمي على الهواتف المحمولة الذكية، يتيح من خلاله عددًا من الخدمات الإلكترونية مثل الأحوال المدنية والشكاوى والمرور والمفقودين وتصريحات العمل والمطلوبين أمنيًا والأدلة الجنائية، ويمكن من خلاله معرفة أماكن الازدحام والكثافات المرورية، وكذا الخدمات الشرطية المنتشرة على الطرق.

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2- تطبيق شعاع

واحد من التطبيقات المهمة التي أطلقتها الحكومة، خلال 2019، بعدما تكرت شكاوى الكهرباء وأخطاء قراءات العدادات، فدشَّنت شركة “شعاع للخدمات العامة”، المسؤولة عن قراءة عدادات الكهرباء تطبيقا، يُمكن المواطن من تسجيل قراءة عداد الكهرباء؛ لتجنب أخطاء القراءات الخاطئة، وإصدار الاستهلاك الحقيقي والقضاء على شكاوى الفواتير، يساعد التطبيق في الكشف على القراءة بصفة منتظمة، إضافة إلى ضمان اعتماد القراءة من واقع صورة العداد الحقيقية؛ لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد في موقع الحساب أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك.

3 – تطبيق معاشي

تطبيق إلكتروني لكبار السن، يشمل خدمات تطبيق معاشي للهواتف الذكية العاملة، وهو أحد قنوات التعامل مع المنظومة الخاصة ببطاقة المعاشات خدمات دفع الفواتير، إضافة إلى جميع خدمات البطاقة كالاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب، ووقف وتفعيل وإصدار البطاقات وتغيير كلمة السر أو استرجاعها.

ومن خلال التطبيق، يتمكن أصحاب المعاشات من الاتصال برقم 19630 للاستعلام عن الرصيد المتاح ببطاقة استلام المعاش، أو وقف البطاقة حال ضياعها، أو تفعيلها أو تغيير الرقم السري أو طلب رقم سري جديد عند نسيان الرقم السري الأصلي، عن طريق الخدمة الصوتية IVR، كما تتيح الخدمة الصوتية للمتصل إعادة إصدار البطاقة أو طلب كشف حساب مختصر.

4- تطبيق NUCA

همزة وصل بين الوزارة والمواطنين والمستثمرين، فدشنت “NUCA” ويضم التطبيق جميع الإعلانات الخاصة بالهيئة من طروحات للأراضي والوحدات، ومناقصات، ومعلومات لجميع المدن الجديدة، ويمكن التطبيق المستثمرين بمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، وآليات التواصل مع أجهزة المدن الجديدة، كما يتيح للمواطنين التحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء عن طريق المحادثة الكتابية، والاطلاع على أبرز المعلومات عن المدن الجديدة، وإعلانات المناقصات والمزايدات العلنية، وأوامر التوريدات التي تعلنها هيئة المجتمعات العمرانية.

5- تطبيق بعثة الحج المصرية

تطبيق خاص بالبعثة الطبية المصرية، ومن خلاله يتمكن الحجاج من معرفة الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها البعثة في المملكة، ويمكن للحاج من خلاله، إرسال استغاثة فورية لغرفة عمليات وطوارئ البعثة الطبية والتي بدورها تحدد مكان صاحب الاستغاثة لتقديم المساعدة له، كما يتضمن عددًا من الإرشادات الصحية الواجب اتباعها في أثناء موسم الحج؛ للوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية، بالإضافة إلى دليلٍ بأماكن العيادات الطبية للبعثة في الفنادق بمكة المكرمة والمدينة.

6- تطبيق دليل قومي إرشادي لمرض السكر

تطبيق يوضح خطوات وتعليمات الأطباء للتعامل مع مرضى السكر والأمراض المختلفة التي قد تصاحبه أو تنتج عنه، ويحدث التطبيق بصفة دورية ليصبح مواكبا للتطورات في بروتوكولات العلاج المختلفة، ويعرض التطبيق معلومات عن كل أنوع مرض السكر وكيفية اكتشافه وعلاجه، مع مراعاة بعض الأبعاد الجانبية المؤثرة، فضلًا عن خدمة رسائل يتيحها التطبيق للتواصل بين وزارة الصحة والسكان وأطباء مرض السكر، حيث يمكن إرسال كل جديدٍ من الوزارة لحساب الطبيب الذي يستخدم التطبيق.

7- تطبيق في خدمتك

واحد من التطبيقات التي أطلقها مجلس الوزراء؛ ليتواصل المواطن مع الحكومة، ويُمكِّن التطبيق المواطن من تسجيل شكواه ومتابعتها وتسجيل تعليقاته، إضافة إلى إرسال الاستفسارات المختلفة، التي تُراجع ومن ثم ترسل إلى الجهات المختصة، وهو وسيلة لتواصل الحكومة مع المواطن عن طريق إعلام المواطن بالإجراءات المتّخذة تجاه الشكاوى المسجّلة على المنظومة، والرد على الاستفسارات وتوجيه الرسائل والتنويهات المتعلقة بالخدمات الحكومية المتنوعة المقدمة للمواطنين.

8- تطبيق ادرس في مصر

يتضمن بيانات كل مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، ويهدف لتقديم جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، حيث يساعد الطلبة وأولياء الأمور في معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التي يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، ويرتبط التطبيق بنظام التنسيق بمراحله المختلفة، وكذلك الارتباط ببوابة الوافدين، ونظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة، كما أنه يضم العديد من الصور والفيديوهات التوضيحية لشرح عمليات التسجيل والقبول وخطوات التنسيق.

9- تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

واحد من التطبيقات التي أطلقتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، لمساعدة المواطنين على التواصل مع شركات توزيع الكهرباء بسهولة لحل شكاوى فواتير الكهرباء، حيث يحمل المستهلك صورة فاتورة الكهرباء التي يتضرر منها، وبعدها يجرى التواصل معه عن طريق شركة التوزيع المختصة؛ لدراسة شكواه وإبلاغه بنتيجة الدراسة؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية في المحاسبة على قيمة استهلاك التيار الكهربائي.

10- تطبيق شارك 2030

يسمح للمواطن الاطلاع على المشروعات التنموية المنفذة والجاري تنفيذها، وكذا مؤشرات الأداء، كما يوفر نافذة لإرسال المقترحات لدمج المواطن في أهداف التنمية المستدامة بمشاركة جميع أطراف المجتمع، ويتيح عرض المشروعات التي تلقى تفاعلا وقبولا بشكل كبير من قبل مستخدمي التطبيق، مثل محطة معالجة الصرف الصحي في قرية دناصور بالمنوفية، ومشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.