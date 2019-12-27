غلق أكاديمية تعليمية و6 مراكز دروس خصوصية مخالفة في الجيزة

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قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم إغلاق أكاديمية تعليمية وهمية في العجوزة، لإدارتها بدون ترخيص، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لقيام المنشأة بمزاولة أنشطة تعليمية بدون ترخيص، وتدعي قبولها للطلاب ومنحهم شهادات معتمدة، مشيرا إلى أن هناك حملات مستمرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأكايمية المخالفة، وتشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم وإدارة رخص المحلات بالحي وشرطة المرافق، لتنفيذ القرار الوزاري، والتي قامت بتشميع المنشأة مع التنبيه على المخالف بعدم فض الأختام إلا بعد الرجوع للجهات المختصة.

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وأوضح المحافظ أن المراكز المخالفة، تمارس إعطاء الدروس الخصوصية دون سند قانوني، وقال “راشد”، إنه يتم قطع المرافق عن هذه المنشآت والتأكد من عدم إعادة فتحها مرة أخرى، مناشداً الأهالي وأولياء الأمور بالمحافظة بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية، ليتم فورًا غلقه واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله.

وتم غلق 5 مراكز تعليمية بحي بولاق الدكرور، خلال الحملات التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشيراً إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها للقضاء على تلك المراكز، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها، وهي: الإنشاء، النجوم، الشيمي 1، الشيمي 2، والمحسن”، بحي بولاق الدكرور، كما تم غلق 6 سناتر في حي الطالبية، هي: “مكة، جنيس، العراقي، بسملة، البريطاني، ولايف آند كيري”، وتشميع أحد المعاهد التعليمية غير المرخصة بشارع خالد أمين، إضافه إلى غلق 2 سنتر تعليمي بمنطقة المنيب، وجنوب الجيزة.